US Open Djokovic jagt auch in New York die Rekorde

Novak Djokovic verspürt „immer noch den Hunger“. Die Jagd nach Bestmarken treibt den Serben auch bei den US Open an. Die Zuneigung der Fans wächst. In einem Moment wird er sentimental.

© Seth Wenig/AP/dpa Novak Djokovic ist erneut ins Halbfinale bei den US Open eingezogen. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Von Florian Lütticke, dpa