/ Lesedauer: ca. 2min Nach größtem Erfolg Diskus-Weltmeisterin denkt an Feueropfer auf Hawaii

Mit dieser Diskus-Weltmeisterin hatte niemand gerechnet. Laulauga Tausaga denkt in der Stunde des Triumphs an die Opfer der Feuer in Hawaii und an Schneestürme in Iowa.

© Matthias Schrader/AP Die auf der Insel Oahu geborene Laulauga Tausaga dachte nach dem WM-Gewinn an die Feueropfer auf Hawaii. Foto: Matthias Schrader/AP

Von dpa