Die Europapokal-Auslosung in Nyon in fünf Fakten

Hammer- oder Glückslos? Am Montag werden die K.o.-Spiele in Champions- und Europa League ausgelost. In der Königsklasse sind die großen Ligen diesmal unter sich - für Borussia Dortmund eine nur bedingt gute Nachricht.