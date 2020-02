Empfehlung - DHB-Boss Michelmann: Trainerwechsel aus sportlichen Gründen

dpaHannover „Das war nicht geplant“, sagte Michelmann bei der Vorstellung des neuen Bundestrainers Alfred Gislason in Hannover. „Wir verstehen, dass der Wechsel von Christian als unfair wahrgenommen wird, und bedauern dies. Aber die Entscheidung soll den Erfolg des Handballs in den 20er-Jahren sicherstellen. Das angestrebte Ziel ist eine Olympia-Medaille in Tokio.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/dhb-boss-michelmann-trainerwechsel-aus-sportlichen-gruenden-343198.html