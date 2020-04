/ Lesedauer: ca. 8min DFB-Chefmediziner: „Auf dem Platz bleibt alles unverändert“

Das Konzept für Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga steht. Eine Task Force unter Leitung von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer hat es erstellt. Er kontert Kritik an vielen Corona-Tests für die Profis, spricht über Risiken, Disziplin in der Umsetzung und Probeläufe.