Sieg gegen die USA Deutsches Eishockey-Team sensationell im WM-Endspiel

Deutschland steht erstmals seit 1930 wieder in einem Finale der Eishockey-WM. Am Samstag gewann die DEB-Auswahl verdient auch gegen die USA und greift nun am Sonntag gegen Kanada nach dem WM-Titel.

© Pavel Golovkin/AP Frederik Tiffels (l) schoss Deutschland ins WM-Finale. Foto: Pavel Golovkin/AP

Von Carsten Lappe, dpa