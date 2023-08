/ Lesedauer: ca. 3min WM-Test Deutsche Basketballer gewinnen gegen Kanada

Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite Spiel der WM-Vorbereitung. Gegen Kanada gibt es in Berlin eine starke Teamleistung. Schon am Samstag geht es in Hamburg weiter.

© Soeren Stache/dpa Dennis Schröder (r) setzte sich mit dem DBB-Team gegen Kanada durch. Foto: Soeren Stache/dpa

Von Thomas Wolfer, dpa