/ Lesedauer: ca. 3min Formel 1 Der nimmermüde Hamilton jagt die nächsten Rekorde

103 Siege in 299 Rennen sind herausragend. Lewis Hamilton hat eine Ära in der Formel 1 geprägt. In Frankreich folgt nun der nächste Meilenstein. Ein Ende ist für den Mercedes-Superstar nicht in Sicht.