/ Lesedauer: ca. 3min 2. Liga Der Kampf geht weiter: Hamburgs nächstes Aufstiegs-Drama

Wie in der Vorsaison muss der HSV in die Relegation. Dabei wähnten sich Tausende Fans beim Saisonfinale in Sandhausen schon zurück in der Bundesliga. Nun wartet der Ex-Club von Trainer Tim Walter.

© Uwe Anspach/dpa Tim Walter trifft mit dem HSV in der Relegation auf den VfB Stuttgart. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Christoph Lother und Jann Philip Gronenberg, dpa