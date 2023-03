/ Lesedauer: ca. 3min Deutsche Eishockey Liga DEL-Playoffs: Ingolstadt und Mannheim drehen Rückstände

Playoff-Partys in Mannheim und Ingolstadt, Tränen bei der Düsseldorfer EG: Am Freitag gab es in den DEL-Playoffs reichlich Dramatik und Emotionen. Die Favoriten sind wieder in der Spur.

© Uwe Anspach/dpa Nach einem 0:3-Rückstand gingen die Adler Mannheim gegen die Kölner Haie noch als Sieger vom Eis. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von dpa