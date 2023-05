/ Lesedauer: ca. 3min Eishockey DEB-Team müht sich zu WM-Arbeitssieg gegen Österreich

Deutschland gelingt bei der Eishockey-WM der zweite Pflichtsieg in Serie. Die Chance aufs Viertelfinale ist gut. Am Sonntag muss gegen Außenseiter Ungarn aber der nächste Sieg her.

© Pavel Golovkin/AP/dpa Die DEB-Auswahl holte sich gegen Österreich einen knappen Sieg. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Von Carsten Lappe, dpa