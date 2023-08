/ Lesedauer: ca. 3min Basketball 16-Punkte-Führung reicht nicht: DBB-Team unterliegt USA

Die deutschen Basketballer spielen gegen die USA lange stark, vergeben am Ende aber einen großen Vorsprung. Für die WM in Japan dürfte das muntere Duell in Abu Dhabi aber Mut machen.

© Matthias Stickel/dpa Das DBB-Team um Dennis Schröder (l) lag gegen die USA lange vorn, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Foto: Matthias Stickel/dpa

Von Patrick Reichardt, dpa