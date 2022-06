/ Lesedauer: ca. 4min DFB-Team Das Rätsel Sané: Flick unterstützt den „sensiblen“ Kicker

An guten Tagen ist Leroy Sané ein Spieler, der ein Team besser macht. An schlechten wie gegen Italien regt der Turbo-Kicker Trainer, Mitspieler und Fans auf. Was macht Flick mit ihm gegen England?