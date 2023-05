/ Lesedauer: ca. 3min Formel 1 Das muss man wissen zum Großen Preis von Miami

Die Favoriten treten in einem Sonder-Outfit an. Der Sieg auch in Florida dürfte nur über Red Bull führen. Es sei denn, das Duo hat sich nicht im Griff. Und sonst?

© Lynne Sladky/AP/dpa In diesem Jahr gelten Max Verstappen und sein Teamkollege Sergio Pérez als die Topfavoriten. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Von dpa