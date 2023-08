/ Lesedauer: ca. 3min Leichtathletik Das bringt die Leichtathletik-WM am Wochenende

Am ersten Wochenende der Leichtathletik-Weltmeisterschaften werden in 10 der 49 Disziplinen in Budapest die Titel vergeben. Die deutschen Hoffnungen sind überschaubar.

© Sven Hoppe/dpa Die Leichtathletik Weltmeisterschaft in Budapest findet vom 19.-27.08.2023 statt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von dpa