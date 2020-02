/ Lesedauer: ca. 2min Das bringt die Fußball-Woche: Königsklasse und Keller-Duell

In der Königsklasse ist der deutsche Rekordmeister Bayern München beim FC Chelsea gefordert. Außerdem will ein deutsches Bundesliga-Trio sein Europa-League-Abenteuer fortsetzen. Am Wochenende gibt es zudem noch ein Spitzenspiel in der italienischen Liga.