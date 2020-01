Empfehlung - Das bringt die Fußball-Woche

dpaBerlin Mit einer englischen Woche startet die 2. Bundesliga in das neue Jahr, am Wochenende steht in der Bundesliga ein Spitzenspiel in Leipzig an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/das-bringt-die-fussball-woche-341694.html