Das bringt der Wintersport am Sonntag

Thomas Dreßen schreibt mit seinem Abfahrtssieg in Garmisch-Partenkirchen Geschichte, im Super-G sind die Siegaussichten der deutschen Skirennfahrer am Sonntag aber gering. Im Viererbob will Rekordweltmeister Francesco Friedrich wieder in die Erfolgsspur.