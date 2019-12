Empfehlung - Das bringt der Wintersport am Freitag

dpaLe Grand Bornand Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen geht es für die Biathletinnen um Wiedergutmachung. In Frankreich steht das erste der drei letzten Einzelrennen des Jahres an. Im Ski Alpin geht es für die Speedspezialisten in Gröden im Super-G um die Podestplätze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/das-bringt-der-wintersport-am-freitag-335707.html