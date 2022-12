/ Lesedauer: ca. 2min Spektakel London Das bringt der Tag der Darts-WM

Am Abend startet der Weltranglistenerste Gerwyn Price in die Darts-WM in London. Der Waliser will nach 2021 seinen zweiten Titel beim wichtigsten Turnier des Jahres einfahren.

© Zac Goodwin/PA Wire/dpa Gerwyn Price jubelt während des Spiels. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Von dpa