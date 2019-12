Empfehlung - Das bringt der Tag bei der Darts-WM

dpaLondon Ein letztes Mal Darts-Party vor dem Weihnachtsfest. Am Montag stehen noch einmal sechs WM-Spiele der dritten Runde auf dem Programm. Sowohl am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) als auch am Abend werden jeweils drei Spiele ausgetragen - auch der Deutsche Nico Kurz ist gefordert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/das-bringt-der-tag-bei-derdarts-wm-336140.html