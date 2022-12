/ Lesedauer: ca. 2min WM in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Viermal dritte Runde und zweimal Achtelfinale: So lautet das heutige Programm der Darts-WM in London. Auch der Primus ist am Start.

© Zac Goodwin/PA Wire/dpa Gerwyn Price muss heute bei der Darts-WM wieder ran. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Von dpa