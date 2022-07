/ Lesedauer: ca. 3min Formel 1 Darüber wird im Fahrerlager in Ungarn gesprochen

Ein Rennen noch, dann geht die Formel 1 in die Sommerpause. Max Verstappen will seine WM-Führung ausbauen. In Budapest konnte er noch nie gewinnen - im Gegensatz zu einem Ungarn-Spezialisten im Mercedes.