Empfehlung - Darüber spricht die Liga: Der BVB und seine Jungstars

dpaBerlin HAALAND: Der Hype um den Dortmunder Neuzugang Erling Haaland hält an. Auch vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) dominiert der Neuzugang aus Salzburg die Schlagzeilen. Selbst der ansonsten zurückhaltende Lucien Favre geriet ins Schwärmen. Nicht nur beim Drei-Tore-Debüt in Augsburg, sondern auch beim Training sammelte der Neuzugang aus Norwegen beim BVB-Coach Pluspunkte: „Er gibt immer Vollgas, will immer gewinnen und ärgert sich über jede vergebene Chance. Solche Spieler zu trainieren macht viel, viel Freude.“ Dennoch ließ Favre offen, ob Haaland gegen Köln in der Startelf steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/darueber-spricht-die-liga-der-bvb-und-seine-jungstars-341228.html