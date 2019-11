Empfehlung - Darüber spricht das Fahrerlager beim Formel-1-Finale

dpaAbu Dhabi Vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) sind nicht nur Sebastian Vettel und Charles Leclerc nach ihrem jüngsten Ferrari-Crash Gesprächsthema. Es wird auch darüber diskutiert, was bleibt und wer geht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/darueber-spricht-das-fahrerlager-beim-formel-1-finale-332051.html