/ Lesedauer: ca. 3min „Queen of the Palace“ Darts-WM: Der umstrittene Fall Sherrock

„All I Want For Christmas Is You“ dachte sich die PDC und schenkte Fallon Sherrock quasi ein Ticket für die Darts-WM. Die Engländerin ist sehr beliebt, doch ihre Sonderrechte sind umstritten.

© Tess Derry/PA Wire/dpa Darf bei der Darts-WM starten: Fallon Sherrock. Foto: Tess Derry/PA Wire/dpa

Von Patrick Reichardt und Marc Niedzolka, dpa