Dank Freistoßtor von Schmid: Freiburg bezwingt Wolfsburg

dpaFreiburg Der Mittelfeldspieler erzielte am Samstagnachmittag in einer weitgehend mauen Bundesliga-Partie in der 85. Minute den Treffer zum 1:0 (0:0). Die Überraschungsmannschaft des dienstältesten Erstliga-Trainers hielt damit den Anschluss in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Für Europa-League-Teilnehmer Wolfsburg war es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen.(...)