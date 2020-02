/ Lesedauer: ca. 3min Dämpfer für Leverkusen - Hoffenheim bereit für Bayern-Duell

Nach dem perfekten Start verliert Leverkusen in Hoffenheim den Anschluss an die Spitzenplätze. Völler und Bosz beklagen bei der Werkself vor allem Chancenwucher. Zum Matchwinner wird einer, der auf sein Debüt in der Bundesliga lange warten musste.