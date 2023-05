/ Lesedauer: ca. 2min NBA Curry freut sich auf Playoff-Duelle mit James

Golden State Warriors gegen Los Angeles Lakers: In den NBA-Playoffs gab es dieses Duell seit 32 Jahren nicht mehr. Vor dem Start in die Serie ist ein Superstar in Topform.

© José Luis Villegas/AP/dpa Stephen Curry (M.) überragte gegen die Sacramento Kings. Foto: José Luis Villegas/AP/dpa

Von dpa