Empfehlung - Covic in Not: FC Augsburg beschleunigt Herthas Absturz

dpaAugsburg Beim bitteren 0:4 (0:2) der Berliner durch die Tore von Philipp Max (17. Minute), Sergio Cordova (26.), André Hahn (52.) und Florian Niederlechner (79.) lief für den 44 Jahre alten Covic in der Augsburger Arena am Sonntag praktisch alles schief. Im Mittelpunkt der vierten Hertha-Niederlage nacheinander stand vor 29.233 Zuschauern Torhüter Rune Jarstein, für den die Partie nach einer Roten Karte beim zweiten Gegentor frühzeitig beendet war. In Unterzahl war die Hertha nur noch ein Sparringspartner für den FCA.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/covic-in-not-fc-augsburg-beschleunigt-herthas-absturz-331212.html