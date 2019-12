Empfehlung - Coutinho führt Bayern zum Kantersieg gegen Bremen

dpaMünchen Mit seinem ersten Dreierpack (45./63./78. Minute) im Münchner Trikot und zudem als zweifacher Vorbereiter war der Brasilianer beim 6:1 (2:1) gegen Werder Bremen der gefeierte Mann des Spiels. Robert Lewandowski (45.+4/72.) schraubte seine Torausbeute auf 18 Treffer in der Fußball-Bundesliga. Der eingewechselte Thomas Müller jubelte ebenfalls als Torschütze (75.). Milot Rashica hatte die bis zum 1:1 stark spielenden Gäste am Samstag in Führung gebracht (24.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/coutinho-fuehrtbayern-zum-kantersieg-gegenbremen-334832.html