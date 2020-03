Empfehlung - Coronavirus schürt Formel-1-Zweifel

dpaHanoi Das Coronavirus schürt in der Formel 1 die Zweifel. Die Veranstalter in Australien wollen am Saisonauftakt in Melbourne festhalten. In Vietnam wurden dagegen die Einreisebestimmungen für italienische Staatsbürger weiter verschärft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/coronavirus-schuert-formel-1-zweifel-346415.html