NBA Clippers mit guter Ausgangsposition vor finalem Spieltag

In der NBA steht am Sonntag für sämtliche Teams das letzte Spiel der regulären Saison an. In der Western Conference geht es unter anderem noch um zwei direkte Playoff-Plätze.

© Ariana Ruiz/Prensa Internacional via ZUMA/dpa Kawhi Leonard (l,M) von den Los Angeles Clippers kämpft mit Jeenathan Williams (l,hinten) und Jabari Walker (M,hinten) von den Portland Trail Blazers um den Ball. Foto: Ariana Ruiz/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

Von dpa