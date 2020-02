Empfehlung - Chinas Bob-Trainer Lange: „Corona hat alles verändert“

dpaAltenberg „Ein Start bei der WM in Altenberg war gar nicht geplant. Corona hat alles verändert“, sagte Lange am Rande der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg. Der 46-Jährige ist seit November 2018 Trainer der chinesischen Nationalmannschaft und soll gemeinsam mit dem ehemaligen Bob-Piloten Pierre Lueders bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking konkurrenzfähige Teams bei den Herren wie den Damen aufbauen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/chinas-bob-trainer-lange-corona-hat-alles-veraendert-345135.html