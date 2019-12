Empfehlung - Charles Leclerc bleibt bis 2024 bei Ferrari

dpaMaranello In der kommenden Saison fährt der 22 Jahre alte Monegasse Leclerc bei den Italienern weiterhin an der Seite des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel. Der Heppenheimer Vettel ist noch bis Ende des Jahres 2020 an die Scuderia gebunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/charles-leclerc-bleibt-bis-2024-bei-ferrari-336191.html