Empfehlung - Chandler rettet Frankfurt - Kein perfekter Rösler-Einstand

dpaDüsseldorf Der Frankfurter rettete mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) Eintracht Frankfurt das 1:1 (0:0) bei den abstiegsgefährdeten Rheinländern. Nur drei Tage nach der spektakulären Trennung des langjährigen Trainers Friedhelm Funkel zeigten die Düsseldorfer eine engagierte und verbesserte Leistung. Vor 45.018 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena traf Kaan Ayhan (78.) für die Gastgeber, die zumindest für einen Tag Rang 18 verlassen, aber in den vergangenen zehn Spielen nur einmal gewannen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/chandler-rettet-frankfurt-kein-perfekter-roesler-einstand-342475.html