/ Lesedauer: ca. 2min Champions League: BVB feiert „Naturgewalt“ Haaland

Die Trophäe für den „Man of the match“ ging nicht an Neymar oder Kylian Mbappé, sondern an Erling Haaland. Der BVB-Neuzugang stahl den Superstars aus Paris im Champions-League-Achtelfinale die Show.