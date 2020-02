Empfehlung - Cavs-Coach Beilein in erster NBA-Saison zurückgetreten

dpaCleveland Der 67-jährige Beilein war erst vor der Saison von der University of Michigan zu den Cavaliers gekommen, es war seine erste Station in der NBA. In seiner langen College-Zeit hatte Beilein unter anderen auch die Deutschen Johannes Herber (West Virginia) und Moritz Wagner (Michigan) trainiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/cavs-coach-beilein-in-erster-nba-saison-zurueckgetreten-344840.html