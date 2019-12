Empfehlung - BVB startet in Hoffenheim mit Götze und Sancho

dpaSinsheim Der 27-Jährige rückt für die Partie ab 20.30 Uhr (ZDF und DAZN) für den verletzten Fußball-Nationalspieler Marco Reus ins erste Aufgebot. Zuletzt hatte Götze bei der 0:4-Auswärtsniederlage beim FC Bayern am 9. November in der Bundesliga von Beginn an gespielt. Auch der zuletzt angeschlagene Jadon Sancho beginnt für den BVB, genauso wie der Ex-Hoffenheimer Nico Schulz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bvbstartet-in-hoffenheim-mit-goetze-und-sancho-335863.html