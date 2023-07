/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga Stiller Start in nächste Titelmission: BVB im Transferstau

Der BVB ist still und leise in den nächsten Angriff auf den Meistertitel gestartet. Nicht nur für Trainer Edin Terzic steht noch viel Arbeit an. Schleppende Transfers mindern die Vorfreude.

© Christian Charisius/dpa Dortmunds Trainer Edin Terzic hat mit seinem Team die Saisonvorbereitung begonnen. Foto: Christian Charisius/dpa

Von Heinz Büse, dpa