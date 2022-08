/ Lesedauer: ca. 3min 1. Spieltag BVB siegt gegen Bayer, Terzic mit Klopp-Rekord

Borussia Dortmund hat ehrgeizige Ziele formuliert. Der Auftakt ist zumindest vom Ergebnis her geglückt. Allerdings gerät der Erfolg in der zweiten Halbzeit arg in Gefahr.