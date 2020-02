Empfehlung - BVB-Chef vor Wiedersehen mit Tuchel: „Großartiger Trainer“

dpaDortmund „Er ist ein großartiger Trainer. Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihn sicherlich begrüßen und ich denke, dass er das auch tun wird“, sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten vor dem Achtelfinale in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain in einem Interview mit Spox und DAZN.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bvb-chef-vor-wiedersehen-mit-tuchel-grossartiger-trainer-344382.html