EM in England „Große Aufgabe": DFB-Frauen mit viel Druck gegen Dänemark

Nach drei Jahren zurück auf der internationalen Bühne, aber in welcher Form? Das Frauen-Nationalteam muss bei der EM in England von Anfang an Erfolg haben - sonst droht ein frühes Aus.