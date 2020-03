Empfehlung - Gislason holt Heinevetter zurück - Olympia-Gold im Blick

dpaBerlin Im edlen Ambiente der japanischen Botschaft in Berlin hatte Alfred Gislason das Olympia-Logo schon direkt vor Augen. Als selbstverständlich sieht der neue Handball-Bundestrainer die Reise zu den Sommerspielen in Tokio aber keineswegs an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bundestrainer-gislason-holt-torwart-heinevetter-zurueck-346259.html