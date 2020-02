/ Lesedauer: ca. 3min Spielverlegung verärgert Werder: Schwere Terminsuche

Kein Bundesliga-Fußball am Sonntag in Bremen. Das Spiel Werder gegen Frankfurt wird verschoben, weil die Eintracht sonst zu wenig Pause hätte. In Bremen sorgt die DFL-Entscheidung für Ärger. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.