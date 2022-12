/ Lesedauer: ca. 2min NFL Bradys Bucs kassieren achte Niederlage: Playoffs in Gefahr

Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Star Tom Brady spielen keine gute Saison - erst seit der Niederlage am Sonntag aber ist die Teilnahme an den NFL-Playoffs so richtig in Gefahr.

© Chris O'Meara/AP/dpa Tampa Bay Buccaneers-Quarterback Tom Brady in Aktion. Foto: Chris O’Meara/AP/dpa

Von dpa