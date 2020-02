Empfehlung - Bottas absolviert erste Kilometer mit neuem Mercedes

dpaSilverstone Bei der internen Veranstaltung wurden in erster Linie Systemchecks gemacht. „Die echte Arbeit beginnt nächste Woche“, sagte Bottas mit Blick auf den Start der offiziellen Testfahrten ab Mittwoch in Barcelona. Hamilton sollte ihn am Nachmittag im Cockpit ablösen. Bei der neuen Lackierung des Mercedes ist Silber weiter die beherrschende Farbe, neben den gewohnt sparsamen türkisen Elementen sind aber auch rote Bestandteile etwa an der Airbox auffällig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bottas-absolviert-erste-kilometer-mit-neuem-mercedes-344111.html