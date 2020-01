Empfehlung - Boll verliert erneut gegen Nummer eins Fan Zhendong

dpaMagdeburg Der 38 Jahre alte Europameister unterlag dem 15 Jahre jüngeren Titelverteidiger im Achtelfinale in Magdeburg in 2:4 Sätzen. Fan Zhendong ist der einzige Weltklasse-Spieler, gegen den Boll in seiner Karriere noch nie gewonnen hat. Gegen den amtierenden World-Cup-Sieger verlor die deutsche Nummer eins auch bei den vorangegangenen vier Turnieren zwischen Oktober und Dezember 2019.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/boll-verliert-erneut-gegen-nummer-eins-fan-zhendong-342420.html