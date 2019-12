Empfehlung - Bielefeld an Zweitliga-Spitze - VfB patzt in Sandhausen

dpaDüsseldorf Die Ostwestfalen gewannen am Sonntag durch einen Doppelschlag von Torjäger Fabian Klos (48./49.) sowie Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit mit 3:1 (0:0) beim SV Darmstadt 98. Der Tabellen-Dritte VfB Stuttgart verpasste es dagegen am 15. Spieltag durch eine 1:2 (0:2)-Niederlage im Derby beim SV Sandhausen, mit dem Hamburger SV (29 Punkte) gleichzuziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bielefeld-an-zweitliga-spitze-vfb-patzt-in-sandhausen-332458.html