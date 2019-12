Empfehlung - Biathletinnen verbessert: Herrmann Sprint-Fünfte

dpaLe Grand-Bornand Im strömenden Regen vergab auch Franziska Preuß am Schießstand eine bessere Platzierung. Genau wie Herrmann, die am Freitag ihren 31. Geburtstag feierte, leistete sie sich im Stehendanschlag zwei Fehler und wurde am Ende Zwölfte. Janina Hettich (1 Fehler) aus Schönwald und Marion Deigentesch (2) belegten die Plätze 23 und 49.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/biathletinnen-verbessert-herrmann-sprint-fuenfte-335811.html